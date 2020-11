Dous cans soltos atacan unha muller na praia de Lourido

Praia de Lourido CC BY-NC-SA Juan Mejuto

Unha muller resultou ferida na noite deste xoves como resultado do ataque de dous cans nas proximidades da praia Lourido, en Poio.

Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia, unha persoa particular alertou do sucedido e indicou que os dous cans estaban soltos polo areal e atacaron á muller e ao seu can.

O 112 Galicia púxose a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, da Garda Civil, do GES de Sanxenxo e dos membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio.