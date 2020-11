Louzán e Luisa Piñeiro sentan no banco dos acusados confiados en que "quedará en nada" porque non houbo prexuízo para as arcas públicas

Rafael Louzán e Luisa Piñeiro, no exterior dos xulgados da Parda © Mónica Patxot Luisa Piñeiro, á súa chegada aos xulgados da Parda, con Louzán ao fondo © Mónica Patxot

O ex presidente da Deputación de Pontevedra e actual presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, e a ex alcaldesa de Moraña e actual delegada da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, sentan este venres no banco dos acusados tranquilos a pesar de enfrontarse a peticións de prisión e inhabilitación.

Louzán está acusado dos delitos de prevaricación e fraude e Piñeiro de cooperadora necesaria da prevaricación e fraude. Ambos chegaron aos xulgados da Parda, onde se celebra o xuízo, acompañados polos seus respectivos avogados e atenderon aos medios de comunicación que lles esperaban, nun xuízo que xerou gran interese mediático polos cargos que ocuparon ambos os políticos do PP.

O ex presidente provincial foi o primeiro en chegar ao edificio xudicial, ás 9 da mañá -o xuízo fixouse para as 9.30- acompañado polo seu avogado, e asegurou estar confiado en que "quedará en nada" porque non houbo prexuízo para as arcas públicas.

Pouco máis tarde, sobre as 9.15 horas, chegou Luisa Piñeiro, acompñada pola súa avogada, e reiterou que afronta o xuízo con "moita tranquilidade". Considera que, chegados a este punto do proceso xudicial, "o que tiña que decir xa o dixen en declaracións anteriores" e asegurou que chega aos xulgados "confiando na xustiza porque isto ten que saír bien".

Piñeiro asegurou que confía en que todo quede en nada e explicou que en Moraña houbo unha obra dun campo de fútbol e logo melloras e que todo o que está proyecado e pago está feito, de modo que o fiscal "terá que demostrar a tese que mantén" como eles demostrarán que "todo o que está feito esta pagado e está alí para ver, cunhas melloras a maiores e nada máis"..

Este venres sentan no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra 8 persoas na que é unha das pezas separadas da denominada operación Patos. Ademais de Louzán e Piñeiro, están acusados o responsable da empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; a súa man dereita, Jaime Alvariñas; o entón director de infraestruturas da Deputación, Manuel González Juanatey; dous empresarios de Pontevedra e O Salnés, D.G.F. e M.R.O; e, un arquitecto, D.A.L.O.

O fiscal pide que Louzán, González Juanatey e Piñeiro sexan condenados a tres anos de prisión e nove anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público relacionado con calquera cargo nas administracións públicas.

Para tres empresarios acusados piden tres anos de prisión e catro de inhabilitación para obter subvencións e axudas públicas para contratar con entes, organismo ou entidades que forman parte do sector público e para gozar de beneficios ou incentivos fiscais e da Seguridade Social. Para os dous acusados restantes pide dous anos de prisión e tres de inhabilitación en relación coas axudas públicas e beneficios fiscais.

A Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra acúsalles pola súa actuación nun proxecto modificado das obras iniciais do campo de fútbol de Moraña. A Deputación volveu sacar a concurso ese modificado coas melloras e resultou adxudicado á mesma empresa, Eiriña, a pesar de presentarse outras dúas máis, de modo que a hipótese que sosteñen os investigadores é que se amañou o concurso público para atribuírllo á mesma empresa e pagar como un proxecto separado unha actuación que, en realidade, xa se realizou durante o primeiro proxecto.

Segundo sostén o fiscal, a empresa realizara obras non contratadas e fóra do proxecto aprobado fundamentalmente a pedimento do Concello de Moraña e reclamou para que lle fosen abonadas, estimando que se lle debía unha cantidade próxima aos 86.000euros. Como se trataba dunha obra executada con subvención, a lexislación impedía pasar o importe subvencionado, motivo polo que non se lle podía abonar.

Segundo o fiscal, "ideouse un sistema artificioso, en fraude de lei, tendente a abonar á empresa Eiriña o importe que reclamaba sobre o orzamento aprobado". Co acordo do presidente da Deputación, o director de infraestruturas, dous representantes da empresa, a alcaldesa e un arquitecto, "elabórase e executa o plan" que agora chega a xuízo. A alcaldesa solicitou unha nova subvención á Deputación para melloras en vestiario e bancadas acompañada dun proxecto técnico do arquitecto acusado no que se facía referencia á execución de obras que, polo menos parcialmente, xa foran realizadas.

Finalmente, a Deputación concedeu ao Concello 86.829,84 euros con cargo á partida de libre disposición do presidente. Acordouse convidar a outras dúas empresas a presentar ofertas para a obra aínda que o fiscal sostén que a invitación "era mera aparencia, sen propósito serio de valorar as súas proposicións". Os seus responsables tamén están acusado porque se actuou "co consentimento dos administradores das mesmas" e só coa finalidade de que en todo caso a obra fose adxudicada a Eiriña.