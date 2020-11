Unha muller de 96 anos eleva a 45 o número de vítimas mortais da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés

Continúa o goteo de vítimas mortais na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés diagnosticadas por coronavirus. Segundo a información facilitada pola Consellería de Sanidade, durante este xoves 19 falecía no Hospital Montecelo unha muller de 96 anos de idade que se atopaba ingresada como consecuencia da enfermidade covid-19.

Este mércores 18 tamén falecera unha muller de 83 no Hospital do Salnés, pertencente á mesma área sanitaria. Con este último deceso, a cifra de vítimas mortais nos hospitais da zona debido ao virus ascende a 45 persoas desde o inicio da pandemia.

Durante esta xornada faleceron outras 11 persoas en Galicia debido a esta enfermidade. Catro homes, de 67, 75, 85 e 86 anos, no Complexo Hospitalario de Ourense; outros dous homes, de 76 e 86 anos, no Complexo Hospitalario de Santiago; un home de 88 anos no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee; outro home de 86 anos no Complexo Hospitalario de Ferrol.

Na área de Vigo rexistrábanse tres mortes: unha muller de 91 anos, que perdía a vida no Hospital Álvaro Cunqueiro; e un home de 83 anos e unha muller de 92 anos, que se atopaban na Residencia Ballesol de Vigo.

Segundo a información facilitada polo Servizo Galego de Saúde, todas as vítimas contaban cun historial no que figuraban enfermidades previas. Coas 12 perdas sufridas nas últimas 24 horas, o número de falecidos en Galicia desde o inicio da pandemia ascende a 1.119 persoas.