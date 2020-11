O Concello de Barro volverá a conxelar as taxas e impostos municipais

O Goberno local do Concello de Barro conxelará todas as taxas e impostos municipais nos orzamentos para o ano 2021.

Esta é unha decisión que se vén plasmando nas contas municipais desde que o BNG accedeu á alcaldía de Barro, na procura de non aumentar o gasto das familias.

O Executivo local do alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes, explica que toma esta decisión "para non incrementar a presión fiscal mantendo a prestación de servizos con normalidade, a pesar da redución de transferencias por parte da administración central", o que "supón un esforzo económico e o rigor no gasto" que o Goberno municipal di ter asumido "co obxectivo de que os veciños e veciñas de Barro poidan desfrutar dos servizos públicos sen ter que pagar máis impostos dos que xa pagaban fai 6 anos".

A única modificación é a referida á da taxa da recollida de lixo que pagan as pequenas empresas, nomeadamente a hostalaría e os comercios que tiveron que pechar por mor da crise sanitaria do coronavirus.

Co obxectivo de axudar a estes sectores o Goberno municipal xa lles anunciara nas reunións mantidas con eles que non se lles cobrará a taxa do lixo durante os meses que teñan que estar pechados por causa da pandemia.