O Concello de Cuntis felicita a Clementina Fernández polo seu 104 aniversario

Clementina Fernández no seu 104 aniversario © Concello de Cuntis

A veciña de Cuntis, Clementina Fernández Casanova, sopra este mércores as candeas do seu 104 aniversario e o Concello transmítelle os parabéns en nome de toda a veciñanza do municipio.

Clementina vive coa súa familia no lugar da Casiña, na parroquia de Arcos de Furcos e segue desfrutando dunha moi boa saúde e dun humor aínda mellor.

Os 104 anos de vida dan para moitas vivencias e experiencias, entre elas a da pandemia que estamos atravesando, que impediu que nesta ocasión se puidese visitar por parte do Concello a Clementina para felicitarlle en persoa o cumpreanos.

Malia isto, a lonxeva veciña non quedou sen agasallo institucional, pois o alcalde, Manuel Campos, envioulle un detalle á casa e trasladoulle as súas felicitacións e as de toda a Corporación.

"En momentos tan duros como os que estamos a vivir estas celebracións aínda que sexan a distancia son unha alegría especial, que tamén nos dan folgos e nos animan a seguir traballando", afirmou.