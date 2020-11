Retirados quince coches abandonados nas rúas da capital nas últimas semanas

Nas últimas semanas, o guindastre da empresa autorizada Automociones Catoira recolleu de diferentes rúas de Pontevedra en presenza da Policía Local outros quince automóbiles, para proceder posteriormente ao seu correspondente tratamento e baixa no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico.

O concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, Iván Puentes, asegura que antes de que se puidese proceder á súa retirada da vía pública "foi necesario seguir uns procedementos administrativos de longo percorrido".

Nun primeiro momento, houbo que localizar e remitirlles un oficio aos propietarios dos vehículos para requirirlles que, no prazo improrrogable de 15 días, procedesen a retiralo ou a entregalo nun centro de tratamento autorizado ou instalación de recepción regulado; e posteriormente, despois de que non se dese resposta a este requirimento ou se presentasen alegacións, proceder á súa declaración como residuo sólido urbano.

A empresa Automociones Catoira encargouse de retiralos, de tratalos e de emitir os correspondentes certificados de descontaminación e destrución.

En concreto, Catoira retirou un Fiat Ducato e un Opel Astra abandonados no lugar de A Meán (nas proximidades do cemiterio); un Peugeot 206 e un Citroën ZX en Padre Fernando Olmedo; un Citroën C3 na rúa do Raxado; un Opel Astra no Depósito Municipal; un Daewoo Nexia nas inmediacións dos terreos de Tafisa (avenida de Bos Aires); un Ford Escort na rúa 12 de Novembro; un Peugeot 206 en Eduardo Pondal; un Opel Vectra na rúa Amado Carballo; un Citroën Saxo na rúa Martín Códax; un Ford Fiesta na rúa Ángel Amor Ruibal; un Suzuki Grand Vitara en Juan Bautista Andrade; un Audi A4 en María Victoria Moreno e un Seat Ibiza á altura do quilómetro 85,85 da N-541.