Pontevedra incorporará todos os seus remanentes ao orzamento de 2021 para "reactivar a economía"

Que Pontevedra recupere a actividade económica previa á crise da covid-19 "se pode ser en 2021 e non no 2022". É o que busca, segundo o edil de Facenda, Raimundo González, o goberno municipal coa decisión de incorporar todos os seus remanentes ao seu orzamento para o próximo ano. As contas superarán os 100 millóns de euros.

O orzamento de 2021 será con diferenza, por tanto, o máis elevado da historia do Concello. Darase un "salto", adiantou González, duns 20 millóns de euros para investimentos. O último aprobado, vixente para este ano, foi de 79,4 millóns de euros.

"Probablemente tardaremos moitos anos en volver a chegar a eses niveis", recoñeceu o edil do BNG, que explicou que a incorporación dos remanentes será posible despois de que o Congreso suspendese tres dos principais fiscais da Lei Montoro, os referidos á débeda, o teito de gasto e a estabilidade orzamentaria.

Ante este "marco totalmente diferente", o executivo municipal planea aprobar un orzamento "en dúas fases". Por unha banda, traballarase nunhas contas "normais", que se prevén aprobar nas próximas semanas, e por outro nun "potentísimo" paquete de medidas para reactivar a economía de Pontevedra que estará vinculado a este orzamento.

Esta segunda fase activaríase na primavera, tras a liquidación do orzamento de 2020, coa incorporación dos remanentes ás contas que se aprobaron.

Raimundo González destacou que o Concello "rompe a hucha" para poder destinar todo o seu remanente, eses máis de 20 millóns de euros, a investimentos ou axudas económicas aos sectores afectados pola covid-19. "É o momento para mobilizar todos os recursos", dixo.

Estes remanentes permitirán que Pontevedra asuma en 2021 investimentos por máis de 33 millóns de euros, diñeiro que segundo González "queremos que entre na economía da cidade" e que teña un "efecto multiplicador" ao ir pasando entre os diferentes axentes económicos.

O responsable de Facenda descartou reducir impostos o próximo ano e asegura que o goberno municipal opta por medidas que permitan "sacar unha máxima rendibilidade" ao diñeiro que sae das arcas ao Concello "recorrendo mesmo ao endebedamento" para contribuír a crear "máis postos de traballo, máis actividade económica e máis benestar".

As axudas económicas estarán, en todo caso, vinculado a investimentos como o actual plan Supera20, recoñeceu o concelleiro nacionalista, para que ese diñeiro beneficie ao maior número posible de sectores económicos da cidade.

"Antes de final de ano debería estar elaborada a primeira fase do orzamento", explicou Raimundo González, unha vez que o Goberno confirmou que aumentará as transferencias un 1,9% e aclarase que os funcionarios cobrarán un 0,9% máis.