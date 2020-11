A corporación pontevedresa trata de acordar unha declaración institucional polo 25N

A Xunta de Portavoces do Concello de Pontevedra abordou este mércores o contido do pleno ordinario do mes de novembro que incluirá unha declaración institucional con motivo o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, que está a ser consensuada por todos os grupos políticos e que lerá a xornalista Sara Vila.

Na orde do día figura a proposta dos días festivos locais para o próximo ano 2021, que serán o Mércores de Cinza e o Luns de Pascua (San Cibrán). Esta segunda data proponse ao coincidir en domingo a tradicional celebración de San Benito de Lérez.

Ademais o grupo municipal do Partido Popular presenta a súa proposta de plan integral de impulso e axuda ao emprego, unha moción para a mellora do barrio de Monte do Taco e A Pontenova, e finalmente, a mellora da accesibilidade da ponte do Burgo demandando a instalación de "referentes" que axuden a orientarse ás persoas que sofren discapacidade visual.

Pola súa banda, o concelleiro non adscrito Goyo Revenga, leva a pleno dúas mocións, nunha solicita a apertura ao tráfico rodado durante as vacacións escolares de Nadal da avenida Raíña Vitoria e na outra moción pide ao Concello que instale medidores de CO2 a todas as aulas dos colexios de ensino primario e secundario públicos de Pontevedra como medida preventiva contra a covid e tras confirmarse que os aerosois son unha das vías de contaxio.