Carmela Silva e Ione Belarra sentan as bases para avanzar no cumprimento da Axenda 2030

Encontro telemático entre a presidenta da Deputación e a secretaria de Estado da Axenda 2030 © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra Carmela Silva e a secretaria de Estado da Axenda 2030 Ione Belarra sentaron as bases dunha estratexia de colaboración conxunta e alianza entre institucións para dar cumprimento aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e aos retos da Axenda 2030.

Segundo informa a Deputación de Pontevedra, no transcurso do encontro telemático celebrado este martes, Silva deu a coñecer as iniciativas lideradas pola administración provincial pontevedresa que sitúan á Axenda 2030 como a súa "política tractora e unha folla de ruta na que levamos traballando desde fai catro anos".

Pola súa banda, Ione Belarra, que manifestou a súa sorpresa polo "avanzado programa da Deputación", cualificou á institución provincial como "punta de lanza" e como "un grande exemplo ao poñer en marcha moitas boas prácticas que sitúan á Axenda 2030 como eixo vertebrador de toda a política".

"Tendes matrícula de honra", subliñou a secretaria de estado, "non hai nada máis útil que un bo exemplo como o voso".

A secretaria de Estado da Axenda 2030 Ione Belarra amosou a súa "total dispoñibilidade para traballar conxuntamente" ao coñecer os proxectos que lidera a Deputación de Pontevedra.

Belarra deu a coñecer que proximamente se presentará unha "Guía de localización municipal da Axenda 2030", e que os novos Orzamentos Xerais do Estado incluirán unha liña de financiamento de concellos para dar cumprimento aos ODS e que o Goberno está inmerso na elaboración dunha estratexia de desenvolvemento sustentable "para camiñar cara o 2030 cun diagnóstico claro".

Ambas mandatarias acordaron colaborar conxuntamente en xornadas formativas e actividades de divulgación para seguir dando pasos cara a consecución dos retos do novo modelo.