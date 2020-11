O PP apoia a proposta da Confraría de crear aparcamento no consultorio médico de Raxó

Os representantes do PP de Poio na comisión de urbanismo preguntaron este martes ao Goberno local sobre a oferta da Confraría San Gregorio de ceder terreo para a creación de prazas de aparcamento no consultorio médico de Raxó.

Esta proposta foi trasladada polo Patrón Maior ao Concello hai uns meses pero o Concello ainda non habilitou estes espazos de estacionamento para persoal sanitario, persoas con discapacidade ou vehículos de emerxencias.

"A creación de prazas de estacionamento é unha competencia exclusivamente municipal, e todos coñecemos o problema que existe en Raxó e en todo Poio coa falta de estacionamento", explicou Cochón.

Dixo a concelleira do PP que "a iniciativa da Confraría parécenos unha mostra de xenerosidade e ademais, moi necesaria, neste momento de crise sanitaria xerada pola Covid, no que todas as medidas que redunden no beneficio do persoal sanitario e os usuarios da Sanidade merecen especial atención".

O Goberno local dará unha resposta por escrito ás preguntas do PP.