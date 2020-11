Penas mínimas para un vilanovés por montar un laboratorio de heroína

A Sección Segunda resolveu este martes mediante un acordo de conformidade un xuízo por un delito contra a saúde pública. En virtude do acordo alcanzado só foi condenado un dos dous acusados á pena de 1 ano e 6 meses de prisión e a 6 meses de prisión polo delito de tenencia ilícita de armas.

Inicialmente estaban acusados dous homes, veciños de Vilanova de Arousa, como sospeitosos de traficar con droga. A Fiscalía sostiña que se dedicaban á elaboración, provisión e distribución ilegal de substancias estupefacientes. Naquela operación, levada a cabo en marzo de 2014, a Policía Nacional desmantelou un laboratorio para a elaboración e fabricación de heroína.

Nun principio a Fiscalía pedía oito anos e tres meses de prisión para este acusado e sete anos de cárcere para o outro.

Con todo, este martes o acusado C.M.G. recoñeceu con carácter previo á celebración do xuízo oral que o outro procesado era alleo aos útiles e substancias atopadas pola Policía, así como á actividade relatada polo Ministerio Público no seu escrito de acusación, asegurando el que era o exclusivo responsable.

A Fiscalía tivo en conta a concorrencia de dilacións indebidas na tramitación desta causa con "varias paralizacións inxustificadas" desde que fose incoado o caso o 4 de setembro de 2015 polo Xulgado de Instrución número 1 de Vilagarcía.

Por tanto, incluíndo a atenuante analóxica de confesión e estas dilacións indebidas, o tribunal condenou a Celso M. G. polo delito contra a saúde pública á pena de 1 ano e 6 meses de prisión e polo delito de tenencia ilícita de armas a 6 meses de prisión (no rexistro confiscáronlle unha pistola).

A defensa deste acusado solicitou a suspensión da execución da pena, ao que non se opuxo a fiscal, condicionando a que non volva cometer ningún delito no prazo de dous anos.

O outro procesado foi absolto.

A sentenza é firme e contra ela non cabe interpoñer recurso de casación.