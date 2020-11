O PP cualifica de "inmoral e indigno" o aumento de soldos e dedicacións exclusivas na Deputación

Jorge Cubela, Pepa Pardo e Alejandro Lorenzo, deputados provinciais do Partido Popular, anunciaban este martes que o seu grupo político presentará unha emenda á totalidade aos orzamentos presentados polo goberno do PSOE e BNG para 2021 na Deputación de Pontevedra.

Os populares quixeron facer fincapé no incremento de 14 a 16 dedicacións exclusivas entre os deputados que conforman o goberno provincial. Denuncian que esta decisión supón un incremento dun 11% nos gastos destinados ao soldo dos políticos, pasando de 615.000 a máis de 680.000 euros no repartimento de soldos. Tamén mostraron o seu rexeitamento ao incremento nos ingresos para cada deputado con dedicación parcial ou exclulsiva que supoñen unha media de aumento dun 4,6% nos soldos da presidenta Carmela Silva e dos deputados.

"Non merecen o soldo que gañan e o van aumentar", afirmaba o portavoz Jorge Cubela cualificando de "inmoral e indigno" este incremento de gasto. "Un malgasto en plena crise económica", afirmou denunciando que este goberno denega axudas a autónomos, ás PEMES e á hostalería.

Lembrou que a poboación se enfronta a ERTES, a peche de negocios e a unha situación de dificultades para afrontar a actual situación e esta decisión por parte do goberno provincial supón un "exemplo de que dá as costas á cidadanía".

Contrapuxo esta decisión ao anuncio por parte de Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, que anunciaba nas últimas horas a conxelación dos salarios do goberno galego durante 2021. Cubela arremetía contra a "irresponsabilidade política de Carmela Silva e a incapacidade para dirixir á Deputación nun momento crítico como o actual".

Pola súa banda, Pepa Pardo tamén manifestou o seu asombro por uns orzamentos que "non se axustan ás necesidades da sociedade actual" e avanzou que solicitarán no pleno que se retire este incremento salarial porque é "inmoral e vergoñoso". Engadiu que, no caso de que non se aprobe pola maioría, os deputados do PP con dedicación exclusiva renunciarán a ese incremento. "Mentres as familias apértanse os cintos, eles danse un premio", afirmou a representante popular.

Jorge Cubela engadiu que irán debullando todo o orzamento en próximos días pero entenden que non se axusta á realidade e só responde os intereses políticos do bipartito denunciando que se centran na propaganda e a publicada. Criticou que a Deputación se atope desaparecida na loita contra o coronavirus e non ofreza proxectos nin planificacións para colaborar cos sectores que se atopan con dificultades para superar a actual crise.