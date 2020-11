Quinta morte por covid-19 na residencia de Ribadumia, a número 43 en toda a área sanitaria

O reconto de vítimas que a covid-19 está a deixar entre os usuarios da residencia que DomusVi ten en Ribadumia segue crecendo. Este domingo faleceu a quinta persoa que, tras contaxiarse de coronavirus no centro, acabou ingresada no Hospital do Salnés.

Trátase dunha muller de 95 anos que, segundo Sanidade, tiña outras patoloxías previas.

Con esta nova morte, son xa 43 as persoas que faleceron na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés tras ser diagnosticadas de covid-19 desde o inicio da pandemia.

Galicia engadiu este domingo sete persoas máis á lista de falecidos, elevando o total de vítimas ata as 1.069.

Ademais da morte rexistrada no Salnés, non lograron superar a enfermidade tres mulleres de 89, 90 e 97 anos que estaban ingresadas no hospital de Ferrol. En todos os casos eran usuarias das residencias, dúas delas en Pontedeume e a outra en Narón.

Outros dous pacientes morreron en Ourense, un home de 94 anos no seu domicilio da Rúa e unha muller de 85 no hospital da cidade. Procedía da residencia de Barbadás.

A sétima vítima mortal deste domingo é un home de 93 anos que, tras agravarse o seu estado nunha vivenda comunitaria da Fonsagrada, fora ingresado no hospital de Lugo.