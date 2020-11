Educación reabrirá Primaria na escola de Verducido de maneira "inmediata"

A Xunta de Galicia non recorrerá a sentenza do xulgado do contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra que lle obriga a reabrir a unidade de Primaria que, por baixa matrícula, decidiu pechar este curso na escola unitaria de Verducido.

Educación confirmou a PontevedraViva que acatará a sentenza e poñerá en marcha todos os mecanismos administrativos necesarios para cumprila.

Neste sentido, o luns cargarase a vacante do posto de profesor no sistema e, en canto se cubra, as autoridades educativas reabrirán a unidade para escolarizar nela a todas as alumnas que solicitaron praza.

Nos próximos días, Educación poñerase en contacto coas familias para informarlles desta nova decisión e indicarlles o procedemento que deberán realizar para incorporar de maneira inmediata aos seus fillos ás aulas.

Esperan que todo este proceso estea completado ao longo da próxima semana.

Educación destaca en todo caso que a sentenza deste xulgado pontevedrés está baseada unicamente nunha cuestión de forma, ao considerar que houbo un erro no procedemento administrativo que derivou no peche da unidade de Primaria de Verducido.