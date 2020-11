Os hostaleiros de Marín reciben o apoio do Concello durante a súa manifestación contra o peche

Manifestación da hostelería de Marín contra o peche © Trece Amarillo

O sector da hostalería de Marín levou a cabo este venres unha manifestación polas rúas do centro da vila co obxectivo de visibilizar o seu malestar polo peche decretado pola Xunta dentro das medidas destinadas a frear o avance da segunda onda da pandemia da covid-19.

A caravana partiu desde a contorna da Escola Naval Militar, para percorrer a rúa de Méndez Núñez e concentrarse logo na Avenida de Ourense, fronte ao Concello.

Alí foron recibidos pola alcaldesa María Ramallo e os concelleiros Manuel Santos e Marián Sanmartín. Durante o encontro reinou a cordialidade e os afectados foron felicitados polo goberno local, que aplaude a decisión de axuntar esforzos entre hostaleiros de Marín, Pontevedra, Poio e outros concellos da comarca para poder ter un interlocutor ao que recorrer á hora de deseñar eventos.

Así mesmo, a rexedora ofreceuse a canalizar as demandas do sector cara a todos os estamentos administrativos do Estado e axudarlles a conseguir deste xeito o apoio que reclaman para evitar a quebra de moitas empresas. "Pedímoslles que nos fagan todas as propostas que consideren e poden contar con nós para mediar co resto de administracións para tratar de facer chegar as reivindicacións que ten o sector”, asegurou Ramallo.

Os representantes da hostalería, pola súa banda, agradeceron ao Concello marinense todas as medidas aprobadas ata o momento, que son a exención do pago de terrazas ata o 2022 e a condonación das taxas de recollida de lixo mentres permanezan pechados.

Ambas as partes quixeron tamén facer fincapé en facer un chamamento á cidadanía para que todas as medidas de seguridade e prevención fronte á covid-19 cúmpranse de forma estrita.