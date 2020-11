Os comerciantes da Lama reciben a visita do persoal de Revitaliza para empezar a compostar

Os comerciantes da Lama reciben a visita do persoal do plan Revitaliza de compostaxe © Concello de A Lama

Os comerciantes da Lama recibiron este venres a visita dos técnicos do plan Revitaliza da Deputación, que lles explicaron a importancia da compostaxe como método alternativo sostible para o tratamento de residuos sólidos urbanos e da necesidade de concienciar á cidadanía de utilizar correctamente os tres composteiros comunitarios que se van a instalar en centro escolar, no centro urbano e nunha zona de edificios do municipio.

Os operarios insistiron na necesidade de separar adecuadamente os residuos para que á hora de funcionar os composteiros e o compost resultante sexan da calidade para reutilizar posteriormente con plenas garantías de salubridade en hortas e xardíns do municipio.

Esta acción enmárcase dentro da campaña de compostaxe emprendida polo goberno local que pretende repartir ademais 200 composteiros individuais por todo o municipio.

Para sacar adiante o proxecto de maneira eficiente, o concelleiro Daniel Vidal explicou que repartirán carteis e folletos informativos así como un vídeo en redes sociais explicando o método para inscribirse e partiricpar no programa de compostaxe e tamén recibir leccións sobre como compostar correctamente.

Estudan ademais a posibilidade de realizar charlas explicativas para todos os beneficiarios, que se irán anunciando nas próximas xornadas.