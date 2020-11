Un falecido ao afundir un remolcador nas inmediacións do porto de Marín

Unha persoa faleceu a última hora da mañá deste venres nun accidente marítimo ao afundirse un remolcador nas proximidades do porto de Marín.

Segundo as primeiras informacións oficiais confirmadas, un remolcador do porto de Marín estaba a realizar manobras de arrastre doutro barco cando, por causas que aínda quedan por esclarecer, afundiuse.

Fuentes oficiais da Garda Civil confirman o accidente e que, en principio, hai unha persoa falecida, aínda que aínda non se poden confirmar máis detalles oficiais do ocorrido.

Desde o Concello de Marín confirman que o remolcador envorcou cando sacaba un barco o porto e afundiuse. Trátase do Gaviota do porto de Marín e ata o lugar desprazáronse tanto a Garda Civil do Mar como Salvamento Marítimo.