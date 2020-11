Sanxenxo, baixo unha "observación especial" por aumento de contaxios de covid-19

Sanxenxo, do mesmo xeito que os municipios da Rúa en Ourense e Chantada en Lugo atópase nunha situación de "observación especial" polo aumento dos contaxios de covid-19 rexistrados nos últimos días.

Así o deu a coñecer este venres o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras a reunión do subcomité clínico de Sanidade celebrado este venres. Segundo explicou, os especialistas valoraron "de forma detallada" a situación destes tres municipios e decidiron non adoptar, de momento, novas restricións en ningún deles, pero si seguir facendo "seguimento detallado".

No caso de Sanxenxo, este segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade ao Concello, este venres hai 72 casos activos de covid-19, tres máis que o xoves.

O alcalde, Telmo Martín, sostivo que entrar ou non en zona de restricións non é unha cuestión que lle corresponda valorar ao Concello, senón ao comité de expertos, pero garantiu que o goberno local, dentro das súas posibilidades, está a adoptar "todas as medidas posibles" para reducir os casos, que "seguen lamentablemente medrando".

Ante os "momentos complicados" que vive o municipio, fai unha chamada á "responsabilidade e solidariedade" da poboación de Sanxenxo.

García Comesaña valorou que a situación epidemiolóxica de Galicia é nestes momentos "estable, con tendencia ao descenso" e todo apunta a que as novas restricións aplicadas nas últimas semanas están a funcionar, aínda que aínda é temperán para poder analizar o resultado das medidas.

O conselleiro fixo un chamamento á poboación para que descargue as aplicacións para móbiles que permiten facer seguimento á covid-19, a estatal Radarcovid e a autonómica Passcovid.

Tras o subcomité clínico deste venres interino en rolda de prensa desde o Hospital Montecelo de Pontevedra a doutora Mariña Varela Durán, do servizo de Anestesioloxía e Reanimación da área sanitaria, que confirmou o xa afirmado polo conselleiro de que os datos parecen indicar que "nos atopamos en certa estabilización".

A pesar desa estabilización, lembrou que "máis que nunca" se deben manter as medidas de control da transmisión, pois as medidas dan resultados e, por tanto, deben manterse e "entre todos" axudar a conter a transmisión do virus. Así, pediu "prudencia" e "contención".

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés ten este venres un total de 1.270 casos activos, 20 máis que o xoves, dos que 1.187 son pacientes que evolucionan nos seus domicilios e 83 están nos hospitais. Na última xornada contabilizáronse 64 novos positivos e 44 altas.