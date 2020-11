O virus mantén a 86 persoas ingresadas en centros hospitalarios desta Área

Este xoves 12 de novembro a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés notifica que na última xornada deuse o alta a 76 pacientes con coronavirus, con todo o número total de casos activos apenas baixou en 13 persoas debido a que tamén se rexistraron 63 contagios nestas últimas 24 horas.

A área Sanitaria mantén 81 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización. Concretamente hai 62 ingresados no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 1 no QuirónSalud Miguel Domínguez e 18 no Hospital do Salnés.

Ademais 5 pacientes con coronavirus permanecen na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Así mesmo, evolucionan nos seus domicilios 1.164 casos de covid.

O total de casos activos nesta área Sanitaria é de 1.250 persoas. Isto supón 13 menos que onte.

Desde o inicio do plan de continxencia do covid-19 curáronse 3.012 pacientes. Como xa se sinalou isto supón 76 máis que no día de onte.

Faleceron por este virus na área sanitaria 40 pacientes.

En canto a realización de probas PCR, nas últimas 24 horas fixéronse 972, que se engaden ás 75.170 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.