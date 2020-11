Deteñen catro persoas que distribuían droga en patinetes por toda Pontevedra previa chamada de encargo

Patinetes usados © Policía Nacional de Pontevedra Patinetes usados © Policía Nacional de Pontevedra Obxectos intervidos © Policía Nacional de Pontevedra

Coma se se tratase dun sistema de comida a domicilio ben organizado. Así traballaba o grupo que acaba de desarticular a Policía Nacional de Pontevedra, aínda que no seu caso o que distribuían previo encargo era droga. Trátase dun grupo de persoas que, tras recibir unha chamada, repartían esas substancias estupefacientes por toda Pontevedra a bordo de patinetes eléctricos.

Fontes policiais confirmaron que foron detidas por esta actividade catro persoas, entre as que estarían esas persoas que se subían ao patinete para distribuír a droga, e que consideran desarticulado un punto de venda e distribución de droga en pleno centro de Pontevedra.

Os detidos foron postos a disposición xudicial na mañá deste mércores tras a súa detención o martes e o Xulgado de Garda de Pontevedra acordou a súa posta en liberdade en calidade de investigados.

O grupo tiña a súa base de operacións nas casetas abandonadas do antigo depósito do guindastre na zona de Mollabao e na chaira dun bar da zona de Campolongo e alí recibían as chamadas que logo se materializaban na repartición sobre rodas.

Ademais das persoas responsables da entrega tamén foron identificadas outras que eran os seus cómplices porque realizaban labores de vixilancia que impedían que fosen detidos.

As detencións realizáronse este martes, pero a investigación do grupo de Prevención da Delincuencia levaba en marcha varios meses, nos que os polícias realizaron vixilancias da actividade dos agora detidos e chegaron a levantar varias actas por tenencia de drogas.

Os detidos son catro veciños de Pontevedra de 39, 43, 35 e 29 anos de idade, todos eles con antecedentes policiais, e atribúeselles un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de haxix, marihuana e cocaína a terceiras persoas.

Os individuos utilizaban patinetes eléctricos valorados en máis de 400 euros cos que se desprazaban a gran velocidade a través de parques e rúas peonís ou atravesando vías en sentido contrario ao establecido para a circulación de vehículos.

No momento da súa identificación, e tras un cacheo de seguridade, os axentes interviñeron a un dos sospeitosos dous envoltorios plásticos cunha substancia marrón que podería ser heroína oculta na súa roupa interior, diñeiro en metálico e un patinete eléctrico. A outro dos detidos interviñéronlle tres anacos de substancia vexetal que poderían ser 86 gramos de haxix oculta nunha mochila, diñeiro en metálico e un patinete eléctrico.