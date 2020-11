O PP de Poio califica a actuación de Portos de Galicia en Raxó como "unha vergonza"

O PP de Poio solicitou a "retirada inmediata " e a colocación de elementos de seguridade "acordes co lugar e co litoral no Porto de Raxó" calificando como "unha vergonza" a actuación de Portos de Galicia.

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular, Ángel Moldes sinalou que "o normal e coherente sería colocar elementos seguros que eviten a caída dos vehículos á praia e con estes elementos que Portos de Galicia está a poñer non se evita unha posible caída", denunciou.

Moldes insta á Xunta de Galicia "a que actúe para dotar de seguridade a este lugar; nós o fixemos xa en varias ocasións por escrito á propia presidenta de Portos de Galicia: queremos que se actúe antes de que suceda unha desgraza".

Desde o PP de Poio solicitan actuacións similares ás que se realizaron en Cambados, Vilanova de Arousa ou a Illa de Arousa instalando uns elementos de protección que eviten a caída de vehículos e que vaian acordes ao entorno.

"Xa caeron persoas, vehículos e ciclistas, que están esperando a que queden atrapadas persoas debaixo dos coches?" pregunta Moldes.