Poio volverá bonificar a taxa de lixos aos seus hostaleiros mentres dure o peche

Reunión telemática do goberno local de Poio con representantes da súa hostelería © Concello de Poio

O Concello de Poio traballa na adopción de medidas de apoio para a hostalería do municipio e este martes fixeron público que volverán aplicar algunhas das medidas adoptadas durante o primeiro confinamento. É o caso da bonificación do 100% do recibo da recollida de lixos para os profesionais da hostalería.

O concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro, explica que esta fórmula será levada á próxima comisión do seu departamento antes de aprobala no pleno do 24 de novembro. O sistema para solicitalo será o mesmo que o da primavera, abrirase un prazo de presentación de solicitudes e os interesados deberán facer chegar a documentación pertinente que corrobore o cesamento de actividade.

Logo devolveráselle a cada un dos afectados o importe correspondente.

Ademais, o goberno local confirma tampouco cobrará a taxa de ocupación do espazo público das terrazas, unha medida que xa se aplicou tamén nos primeiros meses de pandemia. Tampouco os alugueres dos quioscos de Lourido ou A Seca terán que abonar as súas cotas mentres permanezan pechados.

Aseguran desde o Concello que continuarán axudando aos sectores máis afectados pola crise da covid-19. Neste sentido, os efectos da pandemia no empresariado e sociedade local serán tidos moi en conta á hora de elaborar os próximos orzamentos, asegura Barreiro, suxerindo medidas como exención de impostos como o IBI ou o de circulación, así como a conxelación de taxas.