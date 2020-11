Xunta e Deputación aproban un orzamento de 3.8 millóns para o Consorcio contra Incendios e Salvamento

Pleno telemático entre Deputación e Xunta para aprobar o orzamento do Consorcio contra Incendios © Deputación de Pontevedra

O Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Pontevedra, que integran a Xunta e a Deputación, aprobou este martes nunha sesión plenaria celebrada de forma telemática o orzamento para próximo ano 2021 que será de 3,8 millóns de euros.

Con respecto ao 2020, os fondos destinados a este organismo increméntanse en 39.600 euros, o que supón unha subida do 1,04 %. Ambas as institucións, que achegan cada unha o 50 % do orzamento, confían en que as cantidades sexan suficientes apra cubrir todas as necesidades do Consorcio.

A sesión, que estivo dirixida pola presidenta da Deputación, Carmela Silva, e contou coa presenza do novo director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva; serviu tamén para dar conta da mellora de período medio de pago a provedores desta entidade, que baixa aos 12,7 días desde os 14,8 promediados durante o 2019. Ademais, tamén o partado de gastos incrementouse nun 1,52 % para cumprir coa homoxeneización salarial acordada. Aínda así, o Consorcio mantense con débeda cero.

Ademais do novo director xeral de Emerxencias, durante a sesión tamén tomaron posesión como novas representantes da Xunta as delegadas de Vigo e Pontevedra, Marta Fernández Tapias e Luísa Piñeiro."Estou encantada. Con máis mulleres ocupando espazos públicos de representación é como se dan pasos cara á igualdade", dixo a presidenta para dar a benvida ás novas vocais coas que se alcanza a paridade na directiva do Consorcio.