Aprazan un xuízo con xurado contra un policía acusado de suborno por sospeitas dun caso de covid-19

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra viuse obrigada a suspender este martes un xuízo con xurado no que se prevía xulgar a un policía local de Vilagarcía de Arousa acusado de cobrar 2.000 euros un condutor que dera positivo por alcoholemia a cambio de non tramitar o atestado.

Os síntomas compatibles coa covid-19 dun dos avogados obrigaron a este aprazamento, tendo en conta que o letrado empezou a ter síntomas e alertou á Audiencia para comunicar que realizara unha proba PCR e estaba á espera de saber o resultado.

A vista oral aprazouse nun principio ata este mércores, á espera de que se coñezan os resultados da proba e se será necesario que este letrado faga corentena ou illamento pola enfermidade ou os seus síntomas.

O xuízo non chegou a empezar nin tampouco se constituíu o xurado popular, senón que simplemente realizouse unha pequena audiencia na que o tribunal comunicou a situación. Este mércores, en principio, a xornada comezará con esa selección dos membros do tribunal popular que deberá xulgar o caso.

A Fiscalía acusa ao citado policía local dun delito de suborno e pide que sexas condenado a catro anos e medio de cárcere e nove anos de inhabilitación. Ademais, solicita que se lle impoña unha multa de 8.100 euros (15 euros diarios durante 18 meses).

Os feitos parten dun control realizado na madrugada do 12 de setembro de 2013 no que o condutor arroxou un resultado positivo de 0,83 e 0,81 mg/ l por aire expirado, tres veces máis do límite legal permitido.

Aos dez días dese positivo, segundo relata o fiscal, o acusado acudiu ao domicilio do condutor e ofreceulle non tramitar o expediente polo delito contra a seguridade viaria, por conducir baixo os efectos do alcol, a cambio de 5.000 euros. Ambos fixaron unha cita para o pago, pero, chegado o día, o condutor explicoulle ao policía que só podía entregarlle 2.000 euros, polo que este díxolle que non había acordo e marchou.

Sempre segundo o escrito da Fiscalía, pouco despois, o acusado chamou por teléfono ao condutor que dera positivo por alcoholemia e díxolle que finalmente aceptaba esa cantidade, diñeiro que segundo recolle o escrito de acusación foi entregado para que o caso non chegase aos tribunais. De feito, a Fiscalía asegura que ese atestado policial non foi tramitado. O axente si foi denunciado unha semana máis tarde ante a Policía Nacional.