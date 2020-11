Vilaboa instala un tren de castañas no adro da igrexa polo San Martiño

Vilaboa celebra este mércores 11 de novembro a festividade do seu patrón, unha xornada que este ano estará marcada pola actual situación sanitaria que ademáis de limitar a mobilidade impide as reunións familiares limitándoas aos convivintes.

Sen embargo, o Concello quere diferenciar esta xornada festiva mantendo unha das actividades con máis tradición, ainda que cun enfoque diferente. Ao non poder realizarse magostos do xeito convencional, o Concello optou por instalar un tren das castañas no adro da igrexa a partir das 17 horas. Convidan aos veciños a pasar a recoller as castañas asadas e degustalas nas casas.

Tanto o alcalde, César Poza, como a concelleira de Festas, Carmen Gallego, recordan a importancia de manter a distancia de seguridade e cumprir con todas as normas hixiénico-sanitarias que están en vigor.

"Na medida do posible queremos manter algunhas das actividades previstas e sobre todo contribuir a que a xente manteña a ilusión. A actual situación limita completamente a oferta de ocio e confiamos en que este xesto contribúa a facer que o día do patrón sexa un pouco diferente", apunta César Poza.