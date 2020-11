A Garda Civil denuncia o condutor dun camión que transportaba un vehículo sobresaíndo a carga

Vehículo denunciado por Tráfico © Guardia Civil de Tráfico

A Garda Civil de Tráfico denunciou o condutor dun camión que transportaba unha furgoneta que sobresaía pola súa banda posterior.

Segundo informaron fontes oficiais do instituto armado, ás 12:55 horas do pasado venres, unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Garda Civil de Vilaboa, detectou un vehículo camión-caixa, circulando pola nacional N-550, ao seu paso por Vilaboa.

O vehículo ía sen ningún tipo de suxeición que puidese evitar risco para a circulación, diante dunha posible caída da carga transportada.

O condutor, veciño da localidade de Poio, tamén foi denunciado por ter caducados tanto o permiso de condución como a ITV do vehículo.

As tres infraccións son consideradas como infraccións graves, o que supón unha sanción de 200 euros para cada unha delas.