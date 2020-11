Detido un suposto pedófilo que acosou a menores pontevedreses a través de Instagram

A Garda Civil detivo a un home de 42 anos de idade, residente en Asturias, como presunto autor dun suposto delito de ciberacoso sexual infantil.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, as investigacións iniciáronse por mor da denuncia das nais de dous nenos de 10 anos residentes na provincia de Pontevedra, con quen unha persoa que puidese ser de idade adulta contactara e mantivera conversacións a través da rede social Instagram, solicitándolles o envío de fotografías dos propios menores.

Das primeiras investigacións obtívose que a persoa detrás do perfil que contactou cos menores, estableceu unha primeira fase de achegamento encamiñado a elaborar lazos emocionais de amizade cos menores, gañando a súa confianza e conseguindo todos os datos persoais posibles dos mesmos.

Seguidamente iniciaba unha segunda fase onde lles solicitaba fotografías e manter vídeo-chamadas, onde abordaba temas de tipo sexual, tamén ofrecía aos nenos a posibilidade de verse en persoa.

A través da análise da información achegada polos menores e do perfil de Instagram utilizado polo descoñecido, conseguiuse identificar á persoa detrás da conta da rede social, tratándose dun home de 42 anos con residencia en Asturias.

Unha vez localizado procedeuse á súa detención, efectuando unha entrada e rexistro no seu domicilio, froito do cal se incautaron varios teléfonos móbiles, cos cales levaba a cabo a actividade delituosa, tal e como se desprendeu da minuciosa análise ao que foron sometidos os miles de arquivos e centos conversacións de mensaxería que foron achadas.

Do estudo das conversacións púidose determinar que o investigado seguía un patrón que desenvolvía de forma sistemática, consistente en contactar con contas de Instagram en cuxa imaxe de perfil representábanse preadolescentes e adolescentes, presentándose como unha sorte de descubridor de novas promesas do balompé e ofrecéndolles engrosar as canteiras dos principais clubs de fútbol.

Seguidamente, unha vez que conseguía a confianza dos menores e tras falsas promesas de agasallos ou obsequios como teléfonos móbiles, ou mesmo recargas de saldo, convencerlles para manter vídeo-chamadas, con pretextos como ter que valorar se a súa musculatura e corpo son apropiados para a práctica de fútbol.

O investigado contactou con centos de nenos, conseguindo nalgún dos casos enganalos e que accedesen a mostrarse espidos ou mesmo realizando algún tipo de práctica sexual diante da cámara.

Detectouse así mesmo como esta persoa chegou a desprazarse a localidades onde se atopaban as súas vítimas, co obxecto de establecer contacto con eles.

A operación foi desenvolta polo Equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra, con sede en Cambados, que contou co apoio da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia de Oviedo, todo iso baixo a dirección do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución Nº 1 de Vilagarcía de Arousa e da Fiscalía Provincial de Pontevedra.

A Garda Civil lembra aos pais, que os nenos e nenas están expostos nas redes a contidos inapropiados, que van desde imaxes e vídeos pornográficos, ou que poden incitar á violencia, o racismo, o odio, a discriminación, ou o trastorno alimentario, entre outras condutas anómalas.

Estes contidos atentan contra a integridade física e moral do menor, polo que os pais deben prestar unha especial atención a calquera cambio na súa conduta, que poida indicar a existencia dun ciberacoso, para atallar estas condutas perigosas.