Entregan a Medalla ao Mérito da Seguridade Viaria ao subtenente José Luis Crespo

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, presidiu este luns o acto de entrega da Medalla ao Mérito da Seguridade Viaria ao subtenente do Subsector de Tráfico de Pontevedra, José Luis Crespo Crespo.

Asistiron ao acto, o coronel xefe da Comandancia de Pontevedra, Simón Venzal; o coronel Xefe do Sector de Galicia, Francisco Javier Molano; o comandante inspector de Servizos do Sector de Galicia, Leovigildo Villares; o capitán xefe do Subsector de Tráfico da Garda Civil, Antonio Pérez; o xefe provincial de Tráfico accidental de Pontevedra, Miguel Rogel; e o propio condecorado.

A subdelegada do Goberno quixo, en primeiro lugar, amosar o seu recoñecemento ao galardoado, poñendo en valor "a súa traxectoria, de máis de trinta anos servindo na agrupación de Tráfico, e na que concorren unha serie de valores e méritos máis que salientables".

Maica Larriba quixo, así mesmo, estender o seu agradecemento "a todos e todas as axentes do Subsector de Tráfico de Pontevedra, que día a día vixían as nosas estradas para garantir a seguridade viaria".

A subdelegada do goberno destacou que "nos últimos meses veñen desenvolvendo un traballo con motivo das restricións de mobilidade impostas pola pandemia que quero agradecer especialmente".

A subdelegada do Goberno tamén lembrou que o próximo domingo conmemorase o día internacional en recordo das vítimas de accidentes de tráfico, "unha lacra na nosa sociedade que eleva os falecidos e feridos graves a cifras que non podemos soportar".