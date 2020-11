A Xunta abre o proceso de expropiación para construír unha senda peonil na Devesa

Segunda fase da mellora da seguridade viaria da estrada PO-531, na Devesa © Xunta de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica este luns a convocatoria para o acto expropiatorio para a execución dunha senda na estrada PO-531 no lugar da Devesa, en Pontevedra. O proceso de expropiación comezará en decembro co obxectivo de iniciar as obras no 2021.

O obxectivo desta obra é reforzar a seguridade viaria a través da execución de itinerario peonil que permitirá comunicar os núcleos de Sabarís, O Bispo e A Devesa. A senda terá unha lonxitude de 1,5 quilómetros e executarase en formigón cun ancho mínimo de 2 metros.

O acto expropiatorio de levantamento de actas previas está fixado para o 3 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra etre as 10 e as 14 horas. O procedemento realizarase seguindo as pautas do estrito protocolo de medidas preventivas para evitar posibles contagios por covid-19. Así, está asegurado o mantemento da distancia de seguridade, amplas zonas de espera, ventilación e limpeza frecuente, así como de carteis informativos e xeles hidroalcohólicos.

Pola súa banda, os titulares das leiras teñen a obrigación de acudir con máscara e só as persoas necesarias. En caso de presentar febre ou síntomas relacionacos co coronavirus deben quedar nas súas casas.

Con esta actuación, a Consellería de Infraestrturas e Mobilidade continúa mellorando a seguridade viaria na PO-531 entre Pontevedra e Curro, na que xa leva investidos 3,8 millóns de euros.