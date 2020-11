A Área Sanitaria segue crecendo en casos diarios con 63 máis este luns

A Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés segue creciendo en casos diarios con 63 máis este luns 9 de novembro.

Se manteñen 73 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización. Concretamente son 53 persoas ingresadas no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 1 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 19 no Hospital do Salnés. Ademais hai 5 pacientes con coronavirus na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Así mesmo, permanecen 1.176 casos evolucionando nos seus domicilios. O número total de contaxiados a día de hoxe é de 1.254 casos activos nesta área Sanitaria, o que supón 22 máis que onte domingo.

Desde o inicio do plan de continxencia do covid-19 curáronse 2.838 pacientes (41 máis que no día de onte ) e faleceron por este virus na área sanitaria 38 pacientes. Os últimos decesos tiveron lugar este domingo en Montecelo, foron un home de 76 anos que presentaba patoloxías previas e unha muller de 88 anos.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 719, que se engaden ás 72.978 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.