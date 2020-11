Outros dous falecidos este domingo por coronavirus en Montecelo de 88 e 76 anos

A Consellería de Sanidade notificou este domingo a morte de sete persoas que foran diagnosticadas de coronavirus, dúas na área Sanitaria de Pontevedra.

O número de falecidos en Galicia desde o inicio da pandemia sitúase en 988.

Segundo esta información oficial no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra faleceron unha muller de 88 anos e un home que 76, neste último caso presentaba patoloxías previas.

En canto ao resto de vítimas mortais da pandemia son dúas usuarias da residencia San Cibrao de Cervo de 89 e 92 anos que faleceron no Hospital da Mariña; dúas anciás no Complexo Hospitalario de Ourense, unha de 82 e outra de 89 que procedían da residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás e finalmente Sanidade informou do deceso dun home de 80 anos no hospital de Valdeorras.