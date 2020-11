O alcalde de Meaño esixe unha solución definitiva para o pavillón de Dena

Queimadores do Pavillón de Dena © Concello de Meaño

Un fallo no depresor que suministra gas aos oito calentadores instalados no pavillón de Dena para eliminar a condensación na instalación é a orixe da avería que obrigou ao Concello de Meaño a pedir á SDC Asmubal a suspensión dos adestramentos e partido previsto para esta fin de semana.

O alcalde de Meaño, Carlos Vieitez, e a concelleira de Deportes, María Estévez, mantiñan no serán do venres una reunión urxente coa empresa adxudicataria da instalación do acondicionamento térmico, Degalle Construcciones, a firma subcontratada para la execución dos traballos, Limarty desplazou durante toda a semana persoal especializado ao pavillón de Dena para realizar unha revisión a fondo do circuito. Chegando á conclusión de que a presión xerada polo depresor debería ser de 19 milibares en vez dos 13 que mediron durante a revisión.

Os técnicos barallan varias opcións sobre a causa da avaría. O primeiro paso será consultar ao enxeñeiro que confecionou o proxecto para saber si o propano utilizado para alimentar o sistema varía os cálculos iniciais, pensados para gas cidade. A empresa adxudicataria porase tamén en contacto co fabricante do depresor para analizar un posible fallo da máquina.

Á reunión cos responsables de ámbalas dúas empresas acudiron tamén dous directivos do SDC Asmubal.

Lembrar que o Concello de Meaño investiu no ano 2018 máis de 51.000 euros nunha obra que supuxo dispor de oito queimadores alimentados por gas e situados a unha altura duns 7 metros que emanan calor suficiente para quentar a capa de aire ata o chan, propiciando unha temperatura maior á ambiental para eliminar os problemas de condensación na cancha.