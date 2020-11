77 positivos máis elevan a 1.229 os casos activos na Área Sanitaria

Porcentaxe de falecidos, por idade © Xunta de Galicia Evolución da pandemia na área sanitaria de Pontevedra © Xunta de Galicia

Este sábado 7 de novembro a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés mantén 67 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización dos que 49 están no Hospital Montecelo, 1 no QuirónSalud Miguel Domínguez e 17 no Hospital do Salnés. Ademais hai como 4 pacientes covid na unidade de Coidados Críticos de Montecelo.

Son 77 casos positivos máis nas últimas 24 horas, o que fai un total de 1.229 casos activos nesta área Sanitaria dos que 1.158 casos evolucionan nos seus domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia do covid-19 curáronse 2.733 pacientes (42 máis que no día de onte) e morreron por este virus na área sanitaria 34 pacientes. O último falecemento tivo lugar este venres en Montecelo, un home de 82 anos que presentaba patoloxías previas.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 1.080, que se engaden ás 71.035 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.