Xulgan un policía local de Vilagarcía acusado de cobrar diñeiro por non tramitar un positivo por alcoholemia

Un policía local de Vilagarcía de Arousa sentará a próxima semana no banco da Audiencia de Pontevedra. Está acusado de cobrar 2.000 euros a un condutor que dera positivo por alcoholemia a cambio de non tramitar o atestado para que o seu caso non chegase aos xulgados.

Estes feitos, segundo a Fiscalía, son constitutivos dun presunto de delito de suborno e deben merecer unha condena de catro anos e medio de cárcere e de nove anos de inhabilitación. Ademais, o fiscal solicita que se lle impoña unha multa de quince euros diarios durante dezaoito meses. É dicir, 8.100 euros.

Os feitos parten dun control que a Policía Nacional realizou na madrugada do 12 de setembro de 2013 na rúa Colón. Ata alí acudiu, tras un aviso, o acusado e un dos seus compañeiros do corpo municipal.

No devandito control, o condutor arroxou un resultado positivo de 0,83 e 0,81 mg/ l por aire espirado, tres veces máis do límite legal permitido.

Aos dez días dese positivo, segundo relata o fiscal, o acusado acudiu ao domicilio do condutor e ofreceulle non tramitar o expediente polo delito contra a seguridade viaria, por conducir baixo os efectos do alcol, a cambio de 5.000 euros.

Para iso, ambos fixaron unha cita no aparcamento dun centro comercial de Vilagarcía pero, chegado o día, o condutor explicoulle ao policía local que só podía entregarlle 2.000 euros, polo que este díxolle que non había acordo e marchou.

Pouco despois, o acusado chamou por teléfono ao condutor que dera positivo por alcoholemia e díxolle que finalmente aceptaba esa cantidade, diñeiro que segundo recolle o escrito de acusación foi entregado para que o caso non chegase aos tribunais.

De feito, a Fiscalía asegura que ese atestado policial non foi tramitado xamais. O axente, con todo, foi denunciado unha semana máis tarde ante a Policía Nacional.