TIC Emprendes ofrece alternativas laborais para que a xente moza quede no rural

TI© EMPRENDES é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Deputación de Pontevedra que pretende mellorar a empregabilidade, tanto por conta propia como allea, da mocidade que habite ou vaia habitar nalgún dos concellos rurais da provincia. O seu obxectivo é formar 390 persoas mozas en 26 accións formativas específicas e de emprendemento, co fin de vinculalas co seu entorno e evitar o despoboamento do rural.

A QUEN ESTÁ DIRIXIDO?

Mozas e mozos entre de 16 a 30 anos

Inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Desempregadas coa tarxeta de demandante de emprego

Non integradas no sistema de educación ou formación

Residentes nos concellos rurais (con cor no mapa)

QUE OFRECE?

Formación en materias específicas de cada zona

Formación para o autoemprego e o emprendemento

Titorías personalizadas para a procura de emprego

Asesoramento para a creación da túa propia empresa

Axuda económica de 13,45 € por cada día de asistencia

ACCIÓNS FORMATIVAS OFERTADAS

No marco do proxecto TI© EMPRENDES desenvolveranse 26 accións pertencentes a 11 itinerarios formativos, e que inclúen formación específica e formación en emprendemento, xunto con titorías de orientación profesional, autoemprego ou creación de empresas.

A duración de cada acción formativa é de 125 horas lectivas, a razón de 5 horas diarias de formación presencial. As accións formativas son as seguintes:

COMO SE PODE PARTICIPAR?

O procedemento para a preinscrición rexerase polo establecido nas bases de selección das persoas participantes no proxecto TI© EMPRENDES.

Poderás inscribirte en calquera das accións formativas, xa sexan no concello no que estás empadroada/o ou nas de calquer outro municipio participante.

Preme no seguinte enlace para acceder á solicitude de participación no proxecto TI© EMPRENDES

ACCIÓNS FORMATIVAS E LUGARES DE IMPARTICIÓN

— Zona 1 (A Illa de Arousa, Meaño, Meis e Portas): Aplicacións móbiles / Venda de Produtos e Servizos Turísticos / Operacións Básicas de Pisos en Aloxamento

— Zona 2 (Pontecesures, Catoira, Cuntis e Valga): Tendas en liña / Servizos de Bar e Cafetería / Organización e Xestión de Almacéns / Márketing Dixital / Guía por Itinerarios en Bicicleta

— Zona 3 (Forcarei e Silleda): Aplicacións Móbiles

— Zona 4 (Agolada, Dozón, Rodeiro e Vila de Cruces): DJ (intensivo)

— Zona 5 (Barro, Moraña, Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade): Guía por Itinerarios en Bicicleta / Imaxe, Vídeo e Videoxogos / Servizos de Bar e Cafetería / Márketing Dixital

— Zona 6 (Ponte Caldelas, A Lama, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Mondariz e Mondariz-Balneario): DJ (intensivo) / Monitor/a Deportivo/a: Acondicionamento Físico en Grupo con Soporte Musical / Guía por Itinerarios en Bicicleta / Aplicacións móbiles / Tendas en Liña

— Zona 7 (Covelo, As Neves, Arbo, A Cañiza e Crecente): Monitor Deportivo: Acondicionamento Físico en Grupo con Soporte Musical / Servizos de Bar e Cafetería / Imaxe, Vídeo e Videoxogos

— Zona 8 (Oia e O Rosal): Guía por Itinerarios en Bicicleta / DJ (intensivo) / Márketing Dixital / Aplicacións Móbiles

- Preme no seguinte enlace para acceder ás bases da convocatoria TI© EMPRENDES