Fin de semana de borrascas e temperaturas de ata 20 graos nas Rías Baixas

Cámara de MeteoGalicia en Cíes este venres ás 08.36 horas © MeteoGalicia

Este venres, Galicia continuará baixo a influencia da borrasca situada ao oeste de Portugal que introduce aire frío nas capas altas da atmosfera e provoca inestabilidade. Debido a esta situación, segundo as previsións do servizo de MeteoGalicia, agárdanse intervalos de nubes e claros con chuvascos, principalmente no sur da comunidade. As temperaturas experimentan un ascenso, sobre todo nas mínimas, para situarse entre os 13 e os 22 graos. Os ventos soprarán do este-sueste, moderados no litoral norte e máis frouxos nas Rías Baixas.

A situación apenas cambiará durante o sábado, que se presenta como outra xornada de certa inestabilidade atmosférica con aire frío en capas altas. Os ceos permanecerán parcialmente cubertos con posibilidades de chuvascos, sobre todo nas provincias de Pontevedra e Ourense. As temperaturas estableceranse entre os 13 e os 20 graos, cun lixeiro descenso nas máximas. O vento soprará moderado de compoñente sur.

Tampouco se esperan grandes cambios na xornada do domingo 8. Manteranse os intervalos nubrados, con chuvascos, máis xeneralizados durante a tarde. As temperaturas situaranse entre os 14 e os 19 graos. Os ventos soprarán de compoñente sur, moderados en xeral pero con intervalos fortes no litoral.

Durante a próxima semana, Galicia situarase nunha zona intermedia entre altas e baixas presións. A partir do martes descenderá a probabilidade de choivas, que se volverá a incrementar a partir do xoves. As temperaturas serán as propias desta época do ano, establecéndose entre os 11 e os 16 graos.