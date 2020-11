Poio posiciónase ao carón da súa hostelería e traslada as súas demandas a Sanidade

O Concello de Poio trasladou este xoves o seu apoio ao sector hostaleiro local e comprometeuse con eles para dar traslado das súas propostas e iniciativas á Xunta de Galicia relacionadas coas restricións que entrarán en vigor a medianoite do venres. Ademais, o goberno local asegura tamén que executará accións dentro das súas posibilidades que sirvan de axuda para estes profesionais como leva facendo desde o mes de marzo.

Os reponsables de Turismo, Seguridade Cidadá, Promoción Económica e o alcalde, Luciano Sobral, participaron nunha reunión telemática con representantes do sector que veñen de crear unha plataforma para reivindicar solucións. Ambas as partes mostráronse de acordo en loitar contra a expansión do virus pero sen perder de vista o aspecto económico.

Por iso, o Concello súmase á petición dos hostaleiros para urxir á Xunta que tramite as axudas no menor tempo posible. Non en balde lembran que este sector xa foi o primeiro en pechar antes durante o confinamento de marzo e está a ser o último en retomar a actividade.

No referente ás axudas municipais, desde o goberno local lembra que o sector ten á súa disposición o programa Poio Confía, impulsado para proporcionar información e asesoramento sobre todo os relacionado coa covid-19, así como as axudas ás que poden acceder ou os protocolos para exercer a súa actividade con seguridade.

Esta mesma xornada, varias das peticións lanzadas polos profesionais foron trasladadas polo alcalde Sobral ao conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, nunha reunión mantida a última hora desta mañá na que participaron rexedores de toda a comarca de Pontevedra aos que lles afecta o peche perimetral e as restricións máis estritas.

O mandatario de Poio incidiu na necesidade de que o sector poida retomar a súa actividade canto antes e que se axilice a concesión de axudas. "Sabemos que ou primeiro é a saúde, pero non podemos perder de vista a economía”, rematou.