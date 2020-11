Os populares recollen as queixas da veciñanza do Monte do Taco

Visita de Pablo Fernández, concelleiro do PP, ao Monte do Taco © Partido Popular de Pontevedra Visita de Pablo Fernández, concelleiro do PP, ao Monte do Taco © Partido Popular de Pontevedra

Pablo Fernández, concelleiro do PP de Pontevedra, presentaba este xoves unha proposta para o próximo pleno municipal para reclamar unha mellora e impulso do barrio de Monte do Taco e da rúa Ponte Nova.

Tras visitar esta contorna con encontros coa veciñanza, o representante popular pedirá ao Concello que poña en valor e potencie este barrio para liquidar demandas históricas dun espazo situado nas proximidades ao centro da cidade. Pablo Fernández afirma que a pesar de atoparse "a escasos metros da Casa do Concello leva anos de abandono".

A veciñanza afirma que aumentou a inseguridade cidadá e o PP reclama máis presenza policial. Tamén alertan da falta de mantemento do parque do Monte do Taco, que conta con maleza que impiden a visibilidade desa zona e, desta forma, converteuse nun punto de trapicheo e de venda de droga. Segundo indica Pablo Fernández, os veciños trasládanlle que están a chamar á Policía Nacional cada pouco tempo ou mesmo enfretarse a estas persoas que realizan venda de estupefacientes no barrio.

Tampouco contan con boa accesibilidade ás vivendas, os pavimentos das rúas e beirarrúas atópanse deteriorados e os camiños son estreitos, ademais de carecer de servizos básicos e de aparcamentos para persoas con mobilidade reducida. A isto, Pablo Fernández sumará unha petición de limpeza, poda e mellora dos xardíns.