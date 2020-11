"Canto máis pechados estamos, máis podemos movernos. Non é comprensible"

A decisión das autoridades sanitarias de ampliar o peche perimetral de Pontevedra, Marín e Poio á práctica totalidade da comarca, coa excepción da Lama, non gustou nos municipios afectados, ao entender que esta maior mobilidade contribuirá a expandir o virus.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, sinalou que esta medida, que permitirá que os cidadáns de ata nove concellos se poidan mover sen restricións, "non é comprensible" dada a diferente situación epidemiolóxica da comarca.

Fernández Lores lamentou que "canto máis pechados estamos" en Pontevedra para reducir a incidencia da covid-19 "máis podemos movernos".

O mesmo traslada o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, que enviou este xoves unha carta ao presidente da Xunta de Galicia para que "corrixa" esta decisión e, en todo caso, se limite a mobilidade a cada municipio "salvo por causas xustificadas".

Para Díaz é unha "incongruencia" que os habitantes de Ponte Caldelas non poidan ir á Lama ou Fornelos de Montes, onde hai unha situación epidemiolóxica similar, pero si a Pontevedra. "A maior mobilidade, maior expansión do virus", advirte o rexedor.

Ademais, o dirixente caldelano entende que esta decisión supón un gran prexuízo económico para o seu municipio, xa que os habitantes da Lama ou Fornelos "non poden vir comprar e nós alí tampouco", pero si facelo coa capital. "É un sinsentido", engade.

"Non está ben equilibrado. Tomaron esta medida sen medir as consecuencias", apuntou o alcalde de Ponte Caldelas, que lembra que moitos pontevedreses teñen no seu municipio segundas residencias polo que "van vir para aquí" e o virus propagarase.