Despregue na ría de Pontevedra por un simulacro de perda de dous bidóns con carga química

Simulacro de loita contra a contaminación mariña © Xunta de Galicia

Efectivos do Servizo de Gardacostas de Galicia e do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), realizaron este mércores na ría de Pontevedra un simulacro de vertido dunha substancia nociva e potencialmente perigosa.

O obxectivo era poñer a proba os medios e os exercicios de despregue deseñados para a loita contra a contaminación mariña na comunidade autónoma.

O simulacro consistiu na presunta perda de dous bidóns con carga perigosa por parte dun mercante que estaba en ruta cara ao porto de Marín, o que obrigou a activar o Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental de Galicia (Plan Camgal). A partir dese momento activáronse os medios dispoñibles coa finalidade de localizar os dous bidóns -mediante a predición da súa deriva-, comprobar o seu estado e trasladalos a unha base en terra para a súa descarga e tratamento.

O exercicio pretende poñer a proba a loita contra a contaminación por produtos químicos mediante o uso de equipamentos de defensa nuclear, radiolóxica, biolóxica e química (NRBQ), verificar a capacidade de despregue e tempos de resposta das distintas unidades que interveñen e avaliar a eficacia dos medios técnicos empregados. O operativo tamén permitiu comprobar o funcionamento das ferramentas web de xestión da información desenvolvidas polo Intecmar no marco do proxecto europeo MyCOAST.

A xestión da suposta emerxencia, que foi dirixida polo subdirector xeral do Servizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, realizouse a bordo do buque Irmáns García Nodal.