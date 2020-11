O PP pide máis facilidades para que as persoas maiores poidan pedir cita previa no ORAL da Deputación

O PP reclama á Deputación de Pontevedra que revise o sistema de cita previa nas oficinas do ORAL para facilitar a comunicación coas persoas maiores.

O grupo provincial do PP denuncia que hai moitas persoas maiores, principalmente veciños de concellos rurais, que teñen dificultades para solicitar día e hora nos que facer as súas xestións pola fenda dixital e as dificultades do acceso ao internet en moitos concellos do rural.

"Son xente maior que non teñen nin medios dixitais nin coñecementos para facelo", sinala o deputado Javier Tourís, que xa denunciara esta situación no último Pleno da Deputación. Na sesión explicou que hai persoas que percorren máis de 30 quilómetros para achegarse a unha das oficinas do ORAL para facer as súas xestións e, á súa chegada, atópanse con que sen cita previa non os atenden, pero tampouco se lles facilita cita para outro día desde alí.

Esta situación aboca aos cidadáns, segundo o PP, a pagar o servizo dunha asesoría para que llos faga, por iso é polo que piden que se facilite de mecanismos ou se dean as instrucións precisas para que desde a propia oficina poidan solicitar a cita previa.