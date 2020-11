Consenso no Pleno de Caldas para a rebaixa de taxas nos sectores máis afectados pola crise

Todos os puntos da orde do día do último Pleno Municipal celebrado en Caldas de Reis foron aprobados pola unanimidade do conxunto da Corporación.

Para o alcalde, Juan Manuel Rey, este feito "é motivo de satisfacción" e "demostra que estamos conectando coas necesidades da cidadanía". O rexedor destaca o apoio de todos os grupos da Corporación á proposta do Goberno local para rebaixar diferentes taxas aos sectores máis afectados pola crise económica do coronavirus para o vindeiro 2021. "Isto reflicte a sensibilidade e a empatía que hai con aqueles sectores que peor o están a pasar polas restricións, como son o comercio e a hostalería, aos que dende as administracións é a nosa obriga apoiar", afirmou.

As ordenanzas fiscais modificadas por acordo unánime da Corporación supoñen a conxelación xeral das taxas para o vindeiro ano e a exención da taxa de terrazas aos hostaleiros e a dos taxis pola licenza municipal. Así mesmo, rebaixarase nun 50% a taxa por venda ambulante e na mesma cantidade aos praceiros por ocupar un espazo na Praza de Abastos. Finalmente, aprobouse aplicar unha rebaixa dun 10% no recibo do lixo ao conxunto da cidadanía.

O Pleno celebrado o pasado xoves tamén deu luz verde por consenso á moción do Grupo de Goberno Socialista na que se solicitou á Xunta de Galicia o abono dos gastos derivados do exercicio das competencias impropias froito da pandemia da covid-19. Finalmente o acordo incluíu tamén solicitar o apoio ao Goberno central para facer fronte aos sobrecustos da crise á hora de garantir diferentes servizos.

O Goberno local cifrou en 104.454 euros o gasto ocasionado por competencias impropias durante a pandemia derivado da desinfección de centros educativos (28.435), da desinfección viaria e de mobiliario urbano (17.612), do reforzo de traballadores no servizo de limpeza e Medio Ambiente (6.297), do reforzo do Plan Madruga (10.000) e da adquisición de equipos de protección individuais e colectivos, material de seguridade e hixienización (42.109).

Tamén houbo consenso na moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego para solicitarlle á Xunta de Galicia a reactivación da atención presencial nos centros de atención primaria e reforzar nun 25% máis o orzamento que se destina a este servizo asistencial, entre outras medidas.

A unanimidade continuou na moción do Partido Popular con motivo do 25N, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller, na que se instou ao Goberno central a ampliar a formación dos profesionais que interveñen na prevención e protección das vítimas, á Xunta a reforzar o apoio ás entidades locais neste eido e ao Concello a desenvolver novos programas e accións formativas en materia de igualdade e violencia de xénero.

No Pleno tamén se aprobou o expediente de modificación do prazo de duración da prórroga e da revisión dos prezos do contrato para a subministración de electricidade de alta e baixa tensión, así como o novo regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e a modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos da gardería municipal.