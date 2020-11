Maica Larriba defende os orzamentos "realistas" do Goberno e os 211 millóns para investimentos directos na provincia

Maica Larriba, subdelegada do Goberno en Pontevedra, presentou este martes os orzamentos para 2021 e destacaba o investimento directo para a provincia dun total de 211 millóns de euros previstos polo executivo de Pedro Sánchez, unha cifra que supón unha subida dun 30% respecto a os investimentos consignados nos orzamentos de 2018.

A representante gobernamental subliñaba que este anteproxecto lexislativo é realista e adáptase ás demandas da provincia, sinalando que gobernos anteriores realizaban presupostos con partidas de "papel", que se dedicaban a proxectos irrealizables.

Entre outra das características que Larriba destaca nesta proposta atópase o carácter social porque, segundo explicou, trátase do "maior investimento social da historia de España" cos obxectivos de reconstruír aquilo que a crise económica ha arrebatado, modernizar o modelo produtivo e fortalecer o estado de benestar.

Lembrou que o ingreso mínimo vital chega a máis de 2.500 persoas na provincia, unha cifra que seguirá aumentando, segundo prognosticou. Tamén ofreceu o dato de que 242.000 persoas reciben unha prestación por xubilación, e lembrou que o Goberno se ha comprometido a revalorizar as pensións en base ao IPC, previsto no 0,9% para o próximo exercicio.

Os orzamentos de 2021 teñen previsto un investimento nas estradas de 54,11 millóns de euros, un incremento do 21,3% respecto ao anterior ano. No sector ferroviario, explicou Maica Larriba, tamén se pasa de 21 millóns a 36 mllones de euros para o próximo ano en investimentos. No apartado de investimentos marítimos, a subdelegada apuntou un aumento dun 23,2% alcanzando os 37 millóns de euros.

Entre as partidas destaca os 2,3 millóns de euros para as obras de remodelación da ligazón Pontevedra norte, no nó de Bombeiros, na AP-9 e o investimento de 20,9 millóns de euros prevista para continuar as obras da circunvalación de Pontevedra (A-57) entre Vilaboa e A Ermida.