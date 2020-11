O BNG lanza unha ofensiva institucional para que o proxecto mineiro Alberta I se someta a avaliación de impacto ambiental

© Plataforma SosSuidoSeixo-Mina Alberta Non

Presentación da moción pola mina de litio no Concello de Cerdedo-Cotobade © BNG

O BNG presentou este martes iniciativas nos Concellos e no Parlamento Galego en relación coa mina de litio Alberta I, que na súa primeira fase vai afectar directamente aos concellos de Beariz, Avión, Forcarei, Cerdedo-Cotobade e A Lama.

O BNG presentou mocións en estos concellos afectados directamente na primeira fase, así como en Ponte Caldelas, Soutomaior, O Carballiño e Ribadavia, nas que demanda que o proxecto se "someta a avaliación de impacto ambiental e que se dea información á veciñanza por parte da Xunta e os Concellos" fronte ao escurantismo con que se está a tramitar.

En canto ao Parlamento Galego, o BNG presentou unha iniciativa solicitando que se pida un informe ao Instituto Xeolóxico Mineiro de España, que é preceptivo por Lei.

O deputado do Bloque, Luis Bará denunciou iregularidades na tramitación do proxecto polo "fraude de Lei que supón a división dun macro-proxecto en proxectos máis pequenos para eludir trámites ambientais e tamén porque se omita a preceptiva e necesaria declaración de impacto ambiental, que é obrigatoria polas características do proxecto".

Segundo o BNG "a mina xerará grandes cantidades de augas ácidas (que deben ser tratadas), explotará minerais potencialmente radioactivos e ten riscos de afundimentos". Sosteñen que é un tipo de explotación que ten "graves impactos negativos" tanto na saúde das persoas, como na contaminación das augas (con posibles afeccións ás cuncas dos ríos Avia, Miño, Lérez e Verdugo) e sobre a paisaxe, "por non falar do impacto que ocasionará o tránsito continuado de camións pesados".

O deputado do BNG, Luís Bará, denuncia que este tipo de proxectos supoñen o "espolio de grandes cantidades de recursos mineirais estratéxicos, que deixan grandes impactos negativos no territorio e levan os beneficios para fóra do noso país".

Se algo está quedando claro, sentenciou Bará, é que, coa súa actitude, "a Xunta se está poñendo de parte da empresa e contra a veciñanza", sentenciou.