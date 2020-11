O CAAN bate o seu récord anual de adopcións

Marce é a cadela máis veterana do CAAN, que bate o seu récord de adopcións © Deputación de Pontevedra

O Centro de Acollida e Protección de Animais da Deputación de Pontevedra ( CAAN) acaba de superar o seu récord anual de adopcións. A falta de dous meses para pechar o 2020, 467 cans xa atoparon un novo fogar superando así a cifra rédord do 2019.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, destacou o "magnífico" balance nun ano no que o CAAN suspendeu as adopcións durante dous meses pola pandemia.

Das 467 adopcións, 454 formalizáronse en España, mentres que as restantes fóronse a Portugal. En territorio nacional 417 quedaron en Galicia, mentres que 18 viven agora en Castela e León, 5 en Asturias, 4 en Cataluña. 3 en Madrid, 3 en País Vasco e outros 3 en Andalucía. A provincia de Pontevedra acolle o maior volume de adopcións con 337, seguida de Lugo (55), A Coruña (23) e Ourense (2). Por concellos, Pontevedra é o máis acolledor (37), seguido de Vigo (32) e Meis (24).

Desde o centro destacan ademais as adopcións dos tres cans que máis tempo levaban nas instalacións. Agora Marce é a veterana do CAAN con tres anos de vida neste complexo, do mesmo xeito que o seu irmán Teodoro. Ambos os abandonados en Lalín. Xunto a eles esperan adopción outros 230 cans.

As boas noticias non se deben só ao incremento de adopcións, os abandonos tamén se reducen. Aínda así, desde xaneiro recolléronse 988 animais.