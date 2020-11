O novo plan de ensino virtual traza unha "folla de ruta" ante posibles confinamentos

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura e Educación © Xunta de Galicia

"Que esta crise sanitaria non interrompa nin interfira no dereito do alumnado para recibir un ensino de calidade e equidade". Esa é, segundo o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o obxectivo do plan de ensino virtual ante a covid-19 presentado este luns pola Xunta.

O documento, que será remitido aos centros nas próximas horas, recolle un conxunto de actuacións que permitan continuar coa formación do alumnado nos casos nos que sexa preciso pasar ao escenario de educación non presencial.

Rodríguez explicou que esta "folla de ruta" foi deseñada pensando en dar unha resposta "áxil e adecuada" no caso de peches ou corentenas de aulas ou, chegado o momento, ante posibles confinamentos da poboación.

As autoridades educativas buscan que estas circunstancias "incidan o mínimo posible no normal desenvolvemento da actividade lectiva", segundo o responsable de Educación.

"Ante un escenario que pode prolongarse no tempo, as familias deben saber que, no caso de que os seus fillos deban quedar na casa nalgún momento por confinamentos de maior ou menor duración, van contar cun plan de ensino virtual, completo, con horarios definidos, clases e tarefas organizadas, que se suma ás medidas xa en marcha", engadiu.

Así, o plan deseñou un sistema "regrado e estable" de docencia virtual que ofreza ao alumnado unhas "rutinas similares" ás do ensino presencial, mantendo a interacción entre alumnos e profesores, a realización de tarefas e as avaliacións.

Estas pautas aplicaranse de terceiro de Primaria en diante. Nos niveis anteriores poderán empregarse opcionalmente as aulas virtuais, aínda que debido á súa idade os expertos recomendan "centrar o ensino noutras actividades como tarefas ou deberes".

Cada centro terá un prazo dunha semana para entregar á inspección educativa unha proposta de "horarios espellos", similares aos do ensino presencial, para garantir o seguimento das materias coma se as clases seguisen realizándose nas aulas.

Esta programación respectará a carga lectiva de cada materia e distribuirase de tal forma que un mínimo do 60% céntrese na docencia virtual e o 40% destínese a tarefas e actividades por parte do alumnado. Ademais, respectaranse os tempos de descanso dos estudantes.

O plan establece o protocolo para seguir no caso de que se decrete o peche ou confinamento do alumnado, que obrigará a informar os pais da situación e ofrecerlles orientación ás familias. Haberá tamén titorías personalizadas, especialmente para alumnos con necesidades educativas especiais, segundo garantiu o titular da Consellería de Educación.

A Xunta prevé ademais pautas para a repartición dos dispositivos electrónicos que estarán ao dispor do alumnado máis vulnerable e un control das actividades realizadas polo profesorado e da asistencia ás clases por parte do alumnado.