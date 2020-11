RADIO.- Mentres isto dure: Abordamos a responsabilidade persoal ante a covid-19

Superar a pandemia xerada pola covid-19 depende de múltiples factores. Un deles é a responsabilidade persoal, a responsabilidade de cada cidadán por cumprir as normas sociais e sanitarias. A ese exercicio diario dedicamos o programa Mentres isto dure.

Contamos con Jorge Nogueira, membro da directiva do Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra e actualmente médico en Atención Primaria. Preguntámoslle: que nota ponlle á responsabilidade cidadá? e a súa resposta vai polo "reforzo positivo para aqueles cidadáns que cumpren coa normativa de prevención: a xente que as cumpre merécese canto menos un notable; pero si, hai falta de responsabilidade persoal, estamos a velo estes días con manifestacións, disturbios, situacións inxustificables".

Outra consideración merécenlle situacións que se reproducen "de forma inconsciente", por hábitos, rutinas: baixarse a máscara para falar por teléfono, non gardar distancia prudencial para manter unha breve conversación ou un saúdo, etc... "por iso hai que insistir constantemente nas mensaxes". Nogueira é menos laxo con outros comportamentos premeditados e carentes de responsabilidade que non cesan e que derivan en desenlaces nefastos.

Expón experiencias duras que o seu exercicio profesional conleva nesta tesitura sanitaria. Expómoslle en PontevedraViva Radio outra pregunta como médico e ante as cifras actuais de incidencia do coronavirus: sería partidario dun novo confinamento domiciliario?.