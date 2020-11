O PP pide partidas específicas para o Ano Xacobeo nos Orzamentos Xerais do Estado

Visita de Ana Pastor ao albergue de peregrinos de Pontevedra © Mónica Patxot Visita de Ana Pastor ao albergue de peregrinos de Pontevedra © Mónica Patxot

A vicesecretaria de Política Social do PP, Ana Pastor, pediu ao Goberno do Estado que inclúa "partidas específicas nuevas para el Año Xacobeo" nos Orzamentos Xerais do Estado para que se poidan "revitalizar" o turismo e o Camiño de Santiago.

Nunha visita ao albergue de peregrinos de Pontevedra, Ana Pastor subliñou que "el Xacobeo 2021 es clave, no solamente para el sector del turismo sino para el conjunto de la economía de Galicia" polo que, desde o Partido Popular "lo que le pedimos al Gobierno de Sánchez es que no abandone el Año Xacobeo", resumiu a deputada do PP.

Ana Pastor destacou que a "seguridad" destes roteiros de peregrinación ao desenvolverse en "lugares abiertos" e lembrou que en Galicia o turismo "ha bajado 20 puntos menos que el resto de España".

Ademais o PP demanda ao Goberno a baixada do IVE/IVE do 10 ao 4% para o sector turístico, ademais de "fondos específicos", que os ERTE prolónguense "más allá de abril" e que os créditos ICO teñan un período de carencia "cuando menos" dun ano máis.

MÁSCARAS

Do mesmo xeito, a deputada popular ha esixido ao Executivo baixar o IVE das máscaras, como xa fixeron outros países europeos, do 21 ao 4%, e lembra que é posible facelo tal e como sinalou a UE nun informe o pasado mes de abril.