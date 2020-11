A Xunta dá os primeiros pasos para dotar de saneamento ao núcleo da Torre Vella

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade © Xunta de Galicia

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de adxudicar a redacción do proxecto de ampliación da rede de saneamento no lugar da Torre Vella, no concello de Cerdedo-Cotobade.

Este contrato, cun investimento autonómico de case 14.000 euros, foi adxudicado á empresa Serye Ingenieros, SL. O prazo de execución das tarefas é de 2 meses.

Con este traballo dáse resposta á solicitude do Concello para a ampliación da rede de saneamento neste núcleo da parroquia de Tenorio, dando continuidade á rede xa existente.

A actuación obxecto deste contrato consiste en definir, a nivel construtivo, a ampliación da rede de saneamento, para o que será necesario a execución de varios tramos de colector que completen a rede actual.

Ademais, previo ó desenvolvemento do proxecto construtivo, estudiarase tamén a necesidade e viabilidade de completar a rede de dito lugar; pasando a formar parte do proxecto construtivo de considerarse necesario.