Un home de 80 anos, vítima 31 da covid-19 na área sanitaria

Servizo de Urxencias do Hospital Montecelo durante la crisis sanitaria do coronavirus © Mónica Patxot

Un home de 80 anos converteuse este domingo na vítima número 31 da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, tan só dous días despois do último falecemento, rexistrado o pasado venres.

Segundo a última actualización de datos facilitada pola Consellería de Sanidade, este domingo faleceron nove persoas que foran diagnosticadas por coronavirus en Galicia, todas elas entre 73 e 92 anos e con patoloxías previas.

O falecido na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés permanecía hospitalizado no Complexo Hospitalario Universitario (CHOP) e non se deron a coñecer máis detalles da súa situación.

Segundo os datos oficiais de Sanidade, o 40% dos falecidos na área sanitaria ata agora tiñan entre 80 e 89 anos, a mesma idade que a vítima deste domingo. É a franxa de idade con máis mortes, seguida da de 60 a 69 anos, cun 26,7%. O 23,3 % dos mortos tiñan entre 70 e 79; o 3,3 % tiñan máis de 90 anos; e o 6,7 % tiña entre 50 e 59. Non houbo falecidos máis novos.

Ademais, faleceron unha muller de 84 anos no CHUAC de A Coruña procedente da residencia Ballesol de Oleiros, un varón de 92 anos no CHUAC; unha muller de 89 anos e un varón de 81 no Hospital da Mariña procedentes da residencia de San Cibrao; unha muller de 73 anos no CHUO de Ourense procedente da residencia Nosa Señora dos Anxos, unha muller de 90 anos Hospital de Valdeorras procedente da residencia Valdegodos de Viana e dúas mulleres de 85 e 88 anos no CHUO.

Este domingo, a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés bateu todos os récords previos de contaxios de covid-19 e nun só día reportou 115 novos positivos pola enfermidade. O último balance oficial realizado polo Servizo Galego de Saúde contabiliza na área sanitaria un total de 994 casos activos, ás portas da barreira dos 1.000 e 76 máis que o sábado a pesar de en esta mesma xornada tamén recibiron o alta 39 pacientes.

Este incremento do número de casos tamén se traduce nun aumento da presión asistencial nos hospitais da área sanitaria, pois o sábado había 60 pacientes hospitalizados e este domingo eran xa 64 antes do falecemento deste home de 80 anos. Había pola mañá 6 pacientes na UCI e 58 ingresados en planta de hospitalización. Os 930 casos activos restantes correspóndense con pacientes que se atopan en seguimento domiciliario.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 2.467 pacientes, 39 na última xornada, e faleceron por este virus na área sanitaria 31 pacientes.